Nazilli'de sulama havuzunda kara yılan görüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama havuzunda 4 kara yılan görüldü.
07.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:18
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama havuzunda 4 kara yılan görüldü.
Yaylapınar Mahallesinde bazı vatandaşlar, bir sulama havuzunun kıyısında birden fazla yılan gördü.
Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Çekilen fotoğrafları inceleyen Adnan Menderes Üniversitesinden Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, hayvanların zehirsiz genç kara yılan türü olduğunu söyledi.
Kaynak: AA