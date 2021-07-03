Nazilli'de stat yenileniyor
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Nazilli'de stat yenileniyor

Nazilli'de stat yenileniyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

GEÇEN sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak adını 3 yıl sonra yeniden 2'nci Lig'e yazdıran Nazilli Belediyespor, sezon öncesi stadını tadilata alacak.

GEÇEN sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak adını 3 yıl sonra yeniden 2'nci Lig'e yazdıran Nazilli Belediyespor, sezon öncesi stadını tadilata alacak. Nazilli yönetiminin İlçe Stadı'yla ilgili hazırladığı rapor üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla stadın sezon öncesi elden geçirileceği öğrenildi. Stat, zemininden tribünlere, lavabolar ve soyunma odalarına kadar yenilenecek. Tadilat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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