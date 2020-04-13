Nazilli'de sokak hayvanlarını polisler besledi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çevresinde vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle ilgisiz kalan sokak hayvanlarına polisler tarafından süt, mama ve su veriliyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çevresinde vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle ilgisiz kalan sokak hayvanlarına polisler tarafından süt, mama ve su veriliyor.

Nazilli'de koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. Evden çıkamayan ilçe sakinlerinin besleyemediği hayvanlar için polisler, belirli aralıklarla sokak hayvanları için mama, süt ve su bırakıyor. Polislerin kendi, imkanları ile temin ettikleri, mama ve sütlerle sokak hayvanlarını beslemesi Nazilliler tarafından takdirle karşılandı. Can dostlarına sevgi elini uzatan polisler, "Nazilililer'in gözü arkada kalmasın. Onlar evde olduğu sürece, sokak hayvanları bize emanet" dedi.

Kaynak: DHA