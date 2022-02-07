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Nazilli'de sistem değişecek

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli'de sistem değişecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen ve Play-Off yarışında yara alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, "Üretkenlikte sorun yaşıyoruz.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen ve Play-Off yarışında yara alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, "Üretkenlikte sorun yaşıyoruz. Gerekirse sistem değiştireceğiz" dedi.

Zonguldak müsabakasanı cezası nedeniyle tribünden izleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Daha çok çalışacağız. Daha çok gelişeceğiz. Bir şeyleri değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yapıyoruz zaten ama yapmaya da devam edeceğiz. Bir şekilde doğru kadro ve doğru oyunu bulup istediğimiz sonuçları alacağız" mesajı verdi.Herkesin birbirini yenebileceği bir grupta olduklarını ve her puan çok değerli olduğunu kaydeden teknik direktör Kar, "İçerideki kayıpları bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Bunları telafi edecek bir takımız. Bir şekilde bu yarışmacı grubun içerisinde olacağız. Biz geriden çok maç çevirdik, öne geçtiğimiz maçlarda yenilmedik. Öne geçmenin yollarını arayacağız. Önümüzde oynayacağımız tüm maçlarımızda gereken önem ve tedbirlerimizi alacağız. Play-Off'tan kopmak istemiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Zonguldak, Play Off, Nazilli, kar, Spor, Haber

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