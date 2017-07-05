Nazilli'de Sinan Kaloğlu Sesleri

Geçtiğimiz sezon PTT 1. Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Süper Lig tecrübesine sahip Sinan Kaloğlu'nun adı Nazilli Belediyespor ile anılıyor.



Forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların, tecrübeli Forvet Sinan Kaloğlu ile ilgilendiği ileri sürüldü. Siyah beyazlı yönetimin tecrübeli oyuncu için nabız yokladığı öğrenilirken, 36 yaşındaki Forvetin yakın çevresine şartların oluşması halinde Nazilli'ye gelebileceğini söylediği aktarıldı.



Deneyimli santrforun bonservisinin boşta olması yönetimin iştahını kabartıyor. Geçtiğimiz sezonu Mersin İdman Yurdu'nda geçiren usta ayak, 25 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. - AYDIN