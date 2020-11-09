Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı
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Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı

09.11.2020 01:32 | Son Güncelleme: 09.11.2020 01:42

Son dakika haber: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu gece meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu gece meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kavganın işletme önünde, alkol alma, yüksek sesle müzik yayını yapma ve araç park etme meselesinden çıktığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı kırsal Dereağzı Mahallesinde meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan bir incir işletmesi önünde gece geç saatlerde meydana gelen olayın park kavgası olduğu iddia edildi. İncir işletmesi önüne park edilen araç nedeniyle paydos saatinde işçilerini evlerine götüremeyen işletme sorumlusu E.K. ile iş yerinin karşısında alkol alan kalabalık grup arasında çıkan sözlü atışma daha sonra kavgaya döndü. Alkol alan şahıslar iddiaya göre iş yerini taşlamalarının ve içeridekilere sinkaflı küfür etmelerinin ardından büyüyen olayda önce yumruklar, ardından da silahlar konuştu. İddiaya göre E.K. silahla Gökhan Karagözoğlu'nu yaraladı. Çıkan kavga ve 112 sağlık ve emniyet ekiplerine ihbar edildi. Kavga sırasında ağır yaralanan Gökhan Karagözoğlu isimli şahıs 112 sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak Karagözoğlu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra incir işletmesine gelen Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda mermi kovanının bulunduğu bölgeyi kontrol altına alarak karanlıkta boş kovan aradı. Kavgaya karışan şahısların iş yeri kapısının hemen 15 metre ilerisinde bulunan alkol aldıkları yerdeki radyo ve içki şişeleri dikkat çekti. Şüpheli E.K. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de silahlı kavgada kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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