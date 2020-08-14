Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri borsaya geldi
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Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri borsaya geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri için sembolik açık artırma düzenlendi.

Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri borsaya geldi
14.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:56

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri için sembolik açık artırma düzenlendi.

Nazilli Belediyesine ait Menderes Restoran'da yapılan ilk incir alım törende ilk olarak koronavirüsle mücadelede kapsamında Nazilli Devlet Hastanesine ventilatör ve solunum cihazı bağışlayan şirket ve kişilere teşekkür plaketi verildi.

Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, açıklamasında yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, "Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz incirde, üretim ve verim artışı sağlamak için kaliteyi korumak zorundayız. Kuru incirimiz dünyada rakipsizdir ve piyasa hakimiyetine sahiptir. Üreticiden tüketiciye sektörün tarafları olarak bu ürüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Borsa olarak kuru incirde verimli ve kaliteli üretim artışı için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Kırlıoğlu tarafından kilogramı 20 lira ile açılan sembolik açık artırmada en yüksek fiyatı 600 lira ile CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız verdi.

Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren, İYİ Parti İlçe Başkanı Cihat Öztürk ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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