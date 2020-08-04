Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru incir alım satımı düzenlenen sembolik törenle gerçekleştirildi.

Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi
04.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:03

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru incir alım satımı düzenlenen sembolik törenle gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan ile incir üreticileri katıldı.

Nazilli'de 2020-2021 sezonunun ilk kuru incir alım satımı Nazilli'de kırsal Kaplanlar İncir İşletmesi'nde düzenlenen sembolik törenle gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan ile incir üreticileri katıldı. Sezonun ilk kuru inciri, İsabeyli'nin Yaykın mevkisindeki bahçede yetiştirip kurutarak getiren incir üreticisi Koray Gökçen'den kilosu sembolik olarak 100 TL'den Kaplanlar İncir İşletmecisi Murat Kaplan tarafından 5 kilo satın alındı. İncir üreticisi Koray Gökcen ise çeyrek cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Törende ve konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, "2020-2021 dönemi kuru incir sezonunun hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bu sezon, umulanın üzerinde çok daha iyi olur, çok zor şartlar altında incirlerini yetiştiren incir üreticilerimizin yüzleri güler. İyi bir gelir elde ederler. Tek temennimiz bu. İncir üreticilerimizi destekliyor ve tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz. Varsa sorunları sorunlarına çözüm bulmaya ve sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Bilindiği gibi Aydın ve Nazilli, incir üretiminde ülke genelinde lider durumda. Üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.'ÜRETİCİYE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan da yeni incir sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak "Yeni sezonda incir rekoltesinin yüksek olmasını diliyorum. Yeni sezonda incir rekoltesinin yüksek olmasını arzuluyorum. Çünkü bilindiği gibi incir ülkemizin Aydınımız'ın, Nazillimiz'in ve tüm incir yetiştiren bölgelerimizin stratejik bir ürünü. Bizler NTO olarak incir üreticilerimize incir işletmelerimize her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaplanlar İncir İşletmecisi Murat Kaplan ise, "Yeni sezonun ilk kuru incirini kendi tesislerimizde düzenlediğimiz sembolik bir tören ile satın alarak yeni incir sezonunu da açmış olduk. İnşallah hayırlı bir sezon olur ve bereketli bir yıl geçiririz ben bölgemizde bulunan tüm incir üreticilerimize hayırlı mahsul almalarını diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit...
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalare peş peşe geldi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalare peş peşe geldi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Coşkun Sabah Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Beyrut Deprem Lübnan
Şu an buradasınız: Nazilli'de sezonun ilk incir alım satımı gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 22:03:41. #1.15#
title