Nazilli'de Sergen 1'inci Lig'e gitti TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da stoper Sergen Piçinciol yuvadan uçarak 1'inci Lig'deki Giresunspor'un yolunu tuttu.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da stoper Sergen Piçinciol yuvadan uçarak 1'inci Lig'deki Giresunspor'un yolunu tuttu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı başarıyla terleten, gerek karekteriyle, gerekse futboluyla kalbimizde taht kuran stoperimiz Sergen Piçinciol yeni sezon için 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaşmıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA