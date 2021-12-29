Nazilli'de Sefa da gitti

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Tamer, İlyas ve Berat'tan sonra Sefa Korkmaz'la da yollar ayrıldı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de yaşanan şampiyonluğun önemli oyuncularından olup, bu sezon ilk yarıda 5'i ilk 11'de 10 maçta süre alan stoperin ayrılığıyla ilgili kulüpten, "Futbolcumuz Sefa Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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