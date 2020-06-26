Nazilli'de sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yaptığı düşünülen kişileri takibe aldı.

T.G'ye ait iş yerinde yapılan aramada 910 litre etil alkol, alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli likit ve aromalar, 77 şişe sahte viski ve 390 sahte bandrol etiketi ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.G, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA