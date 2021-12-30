Nazilli'de sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Nazilli'de sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yeni yıl öncesi yurt genelinde sahte içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri kendi evinde sahte alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilen S.G.'nin evine operasyon düzenledi. Nazilli Kaçakçılık Polisi yaptığı operasyonda satışa hazır çok sayıda alkollü içki ve alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title