NAZİLLİ'DE SAĞANAK: ZEMİN KATTA KALAN EVLERİ SU BASTI
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NAZİLLİ'DE SAĞANAK: ZEMİN KATTA KALAN EVLERİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. 15 dakika süren sağanak sonrası zemin katta kalan evlerde su baskınları yaşandı.

Nazilli'de 15 dakika süren sağanak yağmur, kentte yaşamı felç etti. Özellikle Yeşil Mahalle'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle zemin kattaki birçok evi su bastı. Vatandaşlar, suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kent Merkezinde bulunan Eğriboyun Mezarlığı ve çevresini de sulardan etkilendi. Mahalle sakinleri, her yağmurun ardından aynı sorunu yaşadıklarını söyleyerek alt yapının bir an önce yapılmasını istedi. Yağmurun ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mahallede incelemelerde bulundu. Büyükşehir belediyesi ve Nazilli Belediyesi'ne ait iş makinaları mahalleye gelerek yol temizleme çalışması gerçekleştirdi.

NAZİLLİ'DE SAĞANAK: ZEMİN KATTA KALAN EVLERİ SU BASTI
NAZİLLİ'DE SAĞANAK: ZEMİN KATTA KALAN EVLERİ SU BASTI
NAZİLLİ'DE SAĞANAK: ZEMİN KATTA KALAN EVLERİ SU BASTI
NAZİLLİ'DE SAĞANAK: ZEMİN KATTA KALAN EVLERİ SU BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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