Nazilli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Nazilli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Nazilli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak dolayısıyla bir mahallenin bazı sokaklarında taşkınlar oluştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak dolayısıyla bir mahallenin bazı sokaklarında taşkınlar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, Yeşil Mahalle'de hayatı olumsuz etkiledi.

Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde oluşan taşkından dolayı 2 sokakta su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ev sahipleri ve belediye çalışanları, evlerin içerisindeki biriken suyu ve çamuru temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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