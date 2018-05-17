Nazilli'de Ramazan Pidesi 2 Liradan Satılıyor

Nazilli Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Reşat Oflioğlu, Türkiye genelinde 275 Gram pidenin 2 TL'den satıldığını ifade ederek, "Biz ise 300 gram pideyi 2 TL'den satarak halkımıza ekonomik ve sağlıklı pide yedireceğiz" dedi.

Nazilli halkının Ramazan Ayı'nı kutlayan Nazilli Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Reşat Oflioğlu; "Türkiye genelinde Ramazan Pidesi fiyatları kilo bazında 720 kuruş iken biz 665 kuruşta tutarak 300 gram pideyi 2 TL'den satmaya başladık. Yani 275 gram pide 2 TL iken biz Nazilli'de 300 Gram pideyi 2 TL'den satarak tüketicimizi korumaktayız. Tüm Nazilli halkı 32 fırınımız tarafından çıkartılacak olan sağlıklı, kaliteli, hijyenik Ramazan Pidelerimizi afiyetle ve uygun fiyata yiyebilir. Tüm Aydın genelinde ve Nazilli'deki fırıncı esnafımızla yapmış olduğumuz istişareler sonunda bu kararı aldık. İşletmelerimizde Ramazan Ayına en iyi şekilde hazırlanarak Nazilli halkının en iyi şartlarda üretilmiş unlu mamullerinden faydalanmasını sağlamak en büyük amacımız. Konuyla ilgili tüm denetimlerimiz de tamamlanmıştır." dedi.

İlçe dışından ekmek satışına izin yok

Başkan Oflioğlu, kayıt dışı ekmek satışlarına izin vermeyeceklerini de dile getirerek, "Özellikle ilçe dışından gelerek ilçemizde ekmek satanlara göz açtırmayacağız. 200 oda üyemizin ekmeğine sahip çıkarak kaçak ekmek satışlarına asla izin vermeyeceğiz. Nazilli halkı güvenle ekmeğini ve pidesini yiyebilir" dedi. - AYDIN