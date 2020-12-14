Nazilli'de pozitif ve temaslı hastaların evleri dezenfekte ediliyor
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Nazilli'de pozitif ve temaslı hastaların evleri dezenfekte ediliyor

14.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:57
Nazilli'de pozitif ve temaslı hastaların evleri dezenfekte ediliyor

Korona sürecinde vefat edenlerin defin işlemlerini, pozitif vakaların ve temaslı kişilerin evlerinin dezenfeksiyonunu gerçekleştiren Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 7/24 sahada görev yapıyor.

Korona sürecinde vefat edenlerin defin işlemlerini, pozitif vakaların ve temaslı kişilerin evlerinin dezenfeksiyonunu gerçekleştiren Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 7/24 sahada görev yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir biçimde çalışmalarını sürdüren ekipler, pozitif vakaların ve karantinada temaslı bulunanların binalarını, ev ve işyerlerini dezenfekte ediyor. Aynı zamanda tüm defin işlemlerini de gerçekleştiren birim 7/24 sahada görev yapıyor. Korona sürecinin başlaması sonrasında acil eylem planını uygulamaya koyan Nazilli Belediyesi; Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin birbirlerini göremeyecek şekilde iş planlamasına gitti. Hastalanma risklerini en aza indirerek gerçekleştirilen çalışmayı 12 ayrı ekip yürütüyor.

Sağlık çalışanlarının korona sürecinde çok büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Başkan Özcan; 'Öncelikle korona sürecinde etkin mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmaların tamamlayıcı unsuru olan Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde çalışan personelimiz de özel olarak bir teşekkürü hak ediyor. Canlarını ortaya koyarak tüm dezenfekte ve defin işlemlerini gerçekleştiren cesur yürekli Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızdan Allah razı olsun' dedi. - AYDIN

Nazilli'de pozitif ve temaslı hastaların evleri dezenfekte ediliyor
Nazilli'de pozitif ve temaslı hastaların evleri dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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