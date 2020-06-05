Nazilli'de parka inen yaban domuzu görüntülendi
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Nazilli'de parka inen yaban domuzu görüntülendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ilçe merkezindeki parka inen yaban domuzu görenleri şaşırtı.

Nazilli'de parka inen yaban domuzu görüntülendi
05.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:20

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ilçe merkezindeki parka inen yaban domuzu görenleri şaşırtı. Yaban domuzu, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nazilli Atatürk Parkı'na gelen vatandaşlar, saat 07.00 sıralarında, bir yaban domuzu karşılaşınca şaşırıp, kısa süreli panik yaşadı. Ardından Harun Yağcıoğlu, yiyecek bulmak için parka indiği sanılan yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaban domuzu, daha sonra Nazilli eski Sanayi Sitesi yönüne giderek, gözden kayboldu. Koronavirüs salgını nedeniyle piknik alanlarında yapılan kısıtlamalar nedeniyle yaban hayvanlarının zorlandığı bu nedenle ilçe merkezine indikleri sanılıyor


Kaynak: DHA

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