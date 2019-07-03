- Nazilli'de palet imalathanesinde yangın

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün gece yarısı çıkan yangında palet imalatı yapan bir işyeri büyük hasar gördü. Yeni Sanayi Mahallesi'nde çıkan yangın, Büyükşehir İtfaiyesinin olay yeri yakınında konuşlanması nedeniyle erken müdahale ile yan evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat 00.30 sıralarından Yeni sanayi Mahallesi 551 Sokak üzerinde bulunan bir palet imalathanesinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında H.Y.'ye ait işyerinde kimsenin olmaması nedeniyle çıkan dumanları gören komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çevre güvenliği sağlandı ve herhangi bir yaralanmaya karşı da 112 ekipleri hazır bekledi. Yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangında işyeri büyük hasar gördü. Yangının çevre evlere sıçramaması için büyük çaba sarfeden itfaiye ekiplerinin çabası ile korkulan olmadı.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA