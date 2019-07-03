Nazilli'de palet imalathanesinde yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün gece yarısı çıkan yangında palet imalatı yapılan iş yeri büyük hasar gördü. Yeni Sanayi Mahallesi'nde çıkan yangın, Büyükşehir İtfaiyesinin olay yeri yakınında konuşlanması nedeniyle erken müdahale ile yan evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 551 Sokak üzerinde bulunan bir palet imalathanesinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında H.Y.'ye ait iş yerinde kimsenin olmaması nedeniyle çıkan dumanları gören komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çevre güvenliği sağlandı ve herhangi bir yaralanmaya karşı da 112 ekipleri hazır bekledi. Yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangında iş yeri büyük hasar gördü. Yangının çevre evlere sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerinin çabası ile korkulan olmadı.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA