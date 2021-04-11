Nazilli'de otomobil kanala uçtu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün ani direksiyon kırdığı otomobil kanala uçtu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün ani direksiyon kırdığı otomobil kanala uçtu. Kazada araç sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kaza, Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önünde ilerleyen E.O. yönetimindeki 09 CDD 48 plakalı otomobile çarpmamak için Mustafa A.'nın direksiyon çevirdiği 09 R 5351 plakalı otomobil su dolu kanala uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrılırken, otomobil sürücüsü Mustafa A. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralamanın olmadığı kazayla ilgili tutanak tutulurken, 09 R 5351 plakalı araç çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı