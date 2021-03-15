Nazilli'de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı
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Nazilli'de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

15.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:09
Nazilli'de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Denizli-Aydın karayolu Mergen Çayı köprüsü üzerinde meydana gelen kazada aynı yönde seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ara ara sağanak şeklinde yağan yağmur sırasında Kuyucak istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde bulunan K.T.Ş. (28) yönetimindeki 35 ARG 560 plakalı otomobil, İ.S. yönetimindeki 09 HM 980 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin ön tarafı büyük hasar alırken otomobilde yolcu olarak bulunan L. O. (26) kafasından yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet hastanesine kaldırılan yolcunun tedavisinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuyucak'ta resmi bir kurumda çalıştıkları öğrenilen otomobildekilerin mesai bitiminden sonra Nazilli'deki evlerine gitmekte olduğu öğrenilirken iddiaya göre aniden bastıran yağmur nedeniyle karayolundaki görüş alanının düştüğü ve yağmurla birlikte kayganlaşan yolda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli'de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı
Nazilli'de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı
Nazilli'de otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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