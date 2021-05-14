Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 177 sokaktan Ordu Caddesi'ne çıkan A.T. yönetimindeki 09 NY 535 plakalı otomobil ile cadde üzerinde ilerleyen M.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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