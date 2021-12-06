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Nazilli'de oto hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nazilli'de oto hırsızı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde, bir aracın çalındığı haberini alan polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı Kısa süre içerisinde 35 kamerayı inceleyen ekipler şüpheliyi tespit etti. U.D. isimli 15 yaşındaki şüpheliyi yakalama çalışmalarına başlayan ekipler Yeni Mahalle'de bir araçtan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine şüpheliyi kısa süre içerisinde çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan şüphelinin yanındaki çuvalda ise bir adet tüfek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

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