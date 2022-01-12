Nazilli'de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti

Nazilli'de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki öğrenci yurdunda kalan öğrenciler gerçekleştirilen farkındalık etkinliği ile kan bağışında bulundu.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki öğrenci yurdunda kalan öğrenciler gerçekleştirilen farkındalık etkinliği ile kan bağışında bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Öğrenci Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler duyarlılık örneği gösterdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken öğrenciler, düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundular. Etkinlik ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kan bağışı hayati bir önem taşır. Kan bağışının birçok insana yaşam umudu olduğunun bilincinde olan duyarlı ve gönüllü öğrencilerimiz, Yurt Müdürlüğümüzün düzenlediği kan bağışı etkinliğine katıldılar" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Nazilli'de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti

Nazilli'de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti

Nazilli'de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title