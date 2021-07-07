Nazilli'de o yollar araç trafiğine kapatıldı
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Nazilli'de o yollar araç trafiğine kapatıldı

Nazilli'de o yollar araç trafiğine kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya güvenliği kapsamında 3 çarşı belirli saatler arasında trafiğe kapatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya güvenliği kapsamında 3 çarşı belirli saatler arasında trafiğe kapatıldı.

Araç ve motorlu taşıtların yaya güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle İl Trafik Komisyonu kararı ile Nazilli ilçesinde bulunan Uzun Çarşı, Kıbrıs Caddesi ve Türk Ocağı Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Alınan karara göre bölgelerde bulunan demir bariyerli dubalar sabah saat 10.00'da kapatılarak, akşam saat 22.00'de açılacak. Konu ile ilgili Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada "3 Nisan 2007 tarih ve 2007/08 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile Nazilli ilçesi Uzun Çarşı, Kıbrıs Caddesi ve Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan araç ve motorlu taşıtların yaya güvenliği tehlikeye düşürmesi nedeniyle fiiliyatta demir bariyerli dubaların sabah saat 10.00'da kapatılarak, akşam saat 22.00'de açılmasına karar verilmiştir. Karara uymayan araç ve motorlu taşıtlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlenecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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