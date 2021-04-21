Nazilli'de motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan demiryolu köprüsü yanında saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Meydanı'ndan Hürriyet Caddesi'ne yaya olarak ilerleyen F. Y.'ye (75), yolda seyir halindeki 09 CCR 87 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın acı içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hem yaralı yaşlı kadına hem de bacağından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı