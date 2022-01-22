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Nazilli'de motosiklet hırsızı yakalandı

Nazilli'de motosiklet hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesinden motosiklet çalana hırsız, polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesinden motosiklet çalana hırsız, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 23 Ekim günü Nazilli Yeşil Mahalle'de ki bir evin bahçesinden motosiklet hırsızlığı yaşanması üzerine, ekipler çalışma başlattı. Gece saatlerinde devriye gezen ekipler Kurtuluş Mahallesi'nde bir evin bahçesinde el feneri ışığı görünce harekete geçti. Motor çalmaya çalışan hırsız polisleri fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan R.A isimli hırsızın Yeşil Mahalle'den motosiklet çaldığı da tespit edildi. Gözaltına alınan R.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

3. Sayfa, Haber

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