Nazilli'de 'Mobil Vezne' dönemi başladı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazili Belediyesi'ne yapılacak her türlü ödemede kolaylık sağlayacak mobil vezne vatandaşa hizmet için hayata geçirildi.

Nazilli Belediyesi bir hizmeti daha vatandaşın ayağına getiriyor. Özellikle yaşlı, engelli ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği ve beyan sureti verebileceği mobil vezne aracı hizmete giriyor.

Seyyar vezne aracı olarak nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı veya banka kartlarıyla da ödeme yapılabileceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Hizmetleri vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla Mobil Vezne aracını devreye sokuyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın istekleri talepleri doğrultusunda yapılacak işlemlerin yürütülmesi açısından Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün ana merkezini oluşturduğu, Zabıta ve Bilgi İşlem Müdürlüklerimizin de destek sağladığı bir birliktelik tesis ettik. Aracımızın içerisinde bilgisayarımız, kayıt alabilecek cihazlarımız, makbuz kesebilecek cihazlarımız ve post cihazlarımız mevcut olacak. Vatandaşlarımızın Nazilli Belediyesine gelme zorunluluğu olmadan özellikle yaşlı ve evlerinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızın hizmete ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu faaliyetimize başladık. Daha önce 2020 yılında almış olduğumuz araçlarımızdan bir kaçını salgın nedeni ile sağlık müdürlüğüne tahsis etmiştik. Şimdi boşa çıkan araçlarımızdan birinin gerekli bakımlarını yaptırdıktan sonra gerekli cihaz ve donanımları aracımıza yerleştirdik. Bu aracımızın teşrifi de yapıldıktan sonra halkımızın hizmetine sunuyoruz. Mobil Vezne aracımızın Nazilli halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özellikle kırsal mahallelerde çok daha sağlıklı kullanılabilirliği olan aracın büyük bir rahatlık sağlayacağının altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, " 82 mahallenin 60 tanesi daha önceden köy olan mahalleler. Bu mahallelerin muhtarları ile koordineli olarak çalışacağız. Muhtarlarımızla önceden belirlediğimiz zaman dilimleri dikkate alınarak mobil vezne aracımızla gidip mahalle sakinlerinin ödeme yapmalarını kolaylaştıracağız. Katı atık, emlak vergisi gibi veya ticarethanesi olup da ruhsat alamayan dükkan ve iş yerleri, ticarethane olup da tabela vergilerini bildiremeyenler ve tüm diğer emlak vergi borçlarını ödeyemeyenlere mobil vezne aracımız ile ulaşıp kolayca ödeme yapmalarını sağlayacağız. Gıyaplarında değil de vatandaşımızın bizzat ayaklarına giderek yazın sıcaklarında, kışın soğuklarında Nazilli'ye kadar gelmelerine gerek kalmadan, bize bir Alo demeleri yeterli olacak. Ayrıca bu araç sayesinde kaçak kayıpları da mümkün mertebe en aza indirmiş olacağız. Vatandaşımızın gecikmelerinden oluşan vade farkının önüne geçilirken belediyemizin de gelirlerinin arttırılmasını düzene koymuş olacağız" diye konuştu. - AYDIN