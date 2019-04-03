Nazilli'de MHP'nin Seçim Sonuçlarına İtirazı Reddedildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li adayı Kürşat Engin Özcan'ın kazandığı seçim sonuçlarına MHP'nin yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulu tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Nazilli'de, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Haluk Alıcık ile Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan adayı Kürşat Engin Özcan arasında rekabet yaşandı. Nazilli'nin mevcut Belediye Başkanı Alıcık 41 bin 9979 oy aldı, Özcan'a ise sandıktan 45 bin 50 oy çıktı. Oyların yüzde 48.26'sını alan Özcan, rakibi Alıcık'a 3 bin 71 oy fark atıp, belediye başkanı seçildi. Toplam 99 bin 11 oyun kullanıldığı seçimde, 5 bin 658 oy geçersiz sayıldı. MHP Nazilli İlçe Başkanlığı, geçersiz oyların sayısının fazla olduğu gerekçesiyle, seçim sonucuna itiraz etti. Nazilli İlçe Seçim Kurulu, oy çokluğu ile itirazı reddetti.

Nazilli İlçe Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında, "MHP Nazilli ilçe Başkanı Cüneyt Korkmaz tarafından verilen 02.04.2019 tarihli dilekçesinde 31.03.2019 tarihinde Mahalli İdareler Genel seçimleri için zarfların oy pusulalarının sandık sonuç tutanaklarının yeniden sayılması ve incelenmesi gerektiği, talebini içerir dilekçesinin ekinde delil sunulmadığından, gerekçe gösterilmediğinden, yeniden yapılacak sayım ve incelemenin hangi usul ve esas eksikliği, hatası yönünden yapılacağı açıklanmadığından, seçimlerde 298 sayılı yasanın hangi hükmünün ihlal edildiği açıkça bildirilmediğinden, dilekçe ekinde delilleri sunulmadığından talebin oy çokluğu ile reddine, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir" denildi.

Kararla ilgili açıklama yapan MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, "Nazilli İlçe Seçim Kurulu, itirazımızı kabul etmedi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını alıp, MHP Aydın İl Başkanlığımıza gönderdim. Gerekçeli kararı İl Başkanlığımız değerlendirip, gereken itirazı yapacak" dedi.

- Aydın

Kaynak: DHA