Nazilli'de mezarlıklar bakıma alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mezarlıklar Belediye Başkanı Özcan'ın talimatı ile tepeden tırnağa temizlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mezarlıklar Belediye Başkanı Özcan'ın talimatı ile tepeden tırnağa temizlendi. Ramazan Ayı başlamadan temizlik ve bakımları yapılan mezarlıkların durumu vatandaşlar tarafından beğenildi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatları ile hummalı bir çalışma yürüten ekipler hafta sonları gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçedeki tüm mezarlıkların bakımlarını tamamladı. Çok geniş bir alanda yürütülen çalışmalar kapsamında görevli ekipler büyük özveri ile mezarlık bakımlarında hizmet verdi. Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında Arslanlı Mahalle Mezarlığı da yeni bir görünüme kavuştu.

Nazilli Belediyesi'ne bağlı İşletme İştirakler Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde mezarlık düzenleme, temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 gün süren çalışmalardan memnun kalan mahalle sakinleri, gerek sosyal medya üzerinden gerekse çalışma yapan ekipleri bizzat ziyaret ederek teşekkür etti.

Mobil Destek Ekibi kapsamlı Temizlik Yaptı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla uzun süredir kapsamlı çalışma yapılmayan ve acil hizmet yapılacak bölgeler arasına Arslanlı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar neticesinde adeta ormana dönen mezarlıklar yenilendi. Yabani otlar nedeniyle bozulmaya yüz tutan tarihi öneme sahip mezarların da bakım ve onarımdan geçirildiği mezarlıkta, kapsamlı temizlik çalışmaların yanı sıra çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. Sosyal tesisleri kapatılmasının ardından Mobil Destek Ekibi olarak hizmet vermeye başlayan Nazilli Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Arslanlı Mahallesi Mezarlığı Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı için ziyarete hazır hale getirildi.

"Dua edemez hale gelmiştik"

10 yılı aşkın süredir mezarlıkta çalışma yapılmadığını söyleyen kabristanlıkta yakınları bulunan mahalle sakinleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden mahalle sakinleri, "Çok güzel oldu. Bir mahalle gibi temizlenmiş. Bugüne kadar hiç bu kadar temiz ve düzenli görmemiştik. Başkanımızdan Allah razı olsun, tek başımıza gelmeye korkuyorduk, buraları adeta orman gibiydi. Yıllardır bir düzenleme yapılmadı, terk edilmiş gibiydi. Dua edemez hale gelmiştik. Kürşat Başkanımızdan çok memnunuz. Çok temiz oldu. Adeta Çay bahçesi gibi oldu mezarlık. Kürşat Başkandan Allah bin kere razı olsun. Bu şekilde temiz kalmasını istiyoruz. Kendisine ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sorunları tek tek çözüme kavuşturacağız"

Arslanlı Mahallesi'nde uzunca yıllardır kaderine terk edilmiş mezarlığın bir bölümünde çalışmalar gerçekleştiğini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Mezarlığın diğer alanlarında çalışmalar yürütülmüş olsa da yaklaşık 10 yıldır bu bölgede herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiş. Dolayısıyla bitki örtüsünün yaygınlaştığı, mezarlara zarar verdiği ve bir düzenden uzaklaştığı bölgeydi. Süreç içerisinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün kapanan işletmeler nedeniyle izne çıkmayan arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz Mobil ekibimizle güzel bir çalışma ortaya koyduk. Zorlu bir bölgeydi. Ancak arkadaşlarımız çok güzel bir iş ortaya çıkardı. Kendileri başta olmak üzere tüm müdürlüklerimizdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde herkes elinden gelenin fazlasını yaparak Nazilli'miz için yoğun çalışma ortaya sergiliyor. İnşallah tüm Nazilli'nin sorunlarını bir çalışma takvimi eşliğinde hızla çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı