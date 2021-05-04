Nazilli'de metruk binadaki yangın söndürüldü
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Nazilli'de metruk binadaki yangın söndürüldü

Nazilli'de metruk binadaki yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi 281 sokaktaki tek katlı kullanılmayan bir evde yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, metruk binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli'de metruk binadaki yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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