Nazilli'de Mesut Toros uzattı
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Nazilli'de Mesut Toros uzattı

Nazilli'de Mesut Toros uzattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor'u şampiyon yaparak 2'nci Lig'e çıkaran teknik direktör Mesut Toros ile yeniden anlaşma sağlandı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor'u şampiyon yaparak 2'nci Lig'e çıkaran teknik direktör Mesut Toros ile yeniden anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten, "Şampiyonluk ile taçlandırdığımız 2020-2021 sezonunun ardından teknik direktörümüz Mesut Toros ile yaptığımız görüşmelerin sonrasında kendisi ile 1 yıl daha anlaşma sağlanmıştır. Mesut Toros'a ve büyük camiamıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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