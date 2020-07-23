Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü
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Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü.

Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü
23.07.2020 00:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:25

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal Dereağzı Mahallesi bölgesinde bulunan makilik alanda çıktı. Makilik alandan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine  yangın bölgesine 3 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankeri ve 1 belediye arazözü sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda, yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA

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