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SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

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SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştıBahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aydın'da Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor karşılaşmasının 0-0 sona ermesinin hemen ardından kavga başladı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aydın'da Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor karşılaşmasının 0-0 sona ermesinin hemen ardından kavga başladı. Karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte tribün karıştı. Maçın bitiş düdüğüyle Eskişehirspor yedek kulübesi ile kapalı tribündeki Nazilli Belediyespor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Mücadelenin bitmesinin ardından Eskişehirspor'un yardımcı antrenörünün tribüne dönerek el hareketi yaptığı iddia edilirken, buna sinirlenen ev sahibi taraftarlar da kulübeye yabancı madde yağdırdı.

Koltukları söküp yedek kulübesine atan taraftarların bazıları sahaya girmeye çalıştı. Başına tribünden atılan bir koltuk isabet eden konuk ekibin teknik heyetinden bir isim hafif şekilde yaralandı. Olaya emniyet güçleri müdahale ederken, öfkeli Nazilli Belediyespor taraftarlarını Nazilli Belediyespor'un kalecisi Zekeriya sakinleştirdi. Stat içerisinde bulunan çevik kuvvetin de araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Daha sonra Nazilli Belediyespor taraftarları Eskişehirsporlu futbolcuları alkışladı. Puanları paylaşan iki ekipten Nazilli, 21 puanla Play-Off hattını yakalama şansını teperken, Eskişehirspor 9 puanla düşme hattında kaldı.

SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

SPOR Nazilli'de maç bitti saha karıştı

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