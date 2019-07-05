Nazilli'de lüks cip kaza yaptı; 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak 100 metre taklalar atarak sürüklenen lüks cipin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre bu gece saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzerindeki bir incir işletmesinin karşısında meydana geldi. Nazilli yönünden Aydın yönün eğirmekte olan Sedat Özkaya yönetimindeki 09 ABS 590 plakalı lüks cip, iddiaya göre aynı istikamette seyir halinde bulun ve plakaları henüz tespit edilemeyen tırın dorsesine çarparak savruldu. TCDD Denizli-İzmir hattının bulunduğu demiryoluna paralel bir şekilde bankette taklalar atarak yaklaşık 100 metre yuvarlanan lüks cip parçalara ayrılarak rayların arasında yan yatarak kaldı. Olayı görenler hemen 112 ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri sürücü Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gören bir vatandaş, "Evimiz olay yerine çok yakındı. Sesleri duyunca başımı çevirip baktığımda 2 tırın arkasından bir aracın toz-duman içerisinde taklalar atarak sürüklendiğini gördüm. Hemen olay yerine koştum. 112 ekiplerine haber verdim. Cipin yanına geldiğimde sürücünün hareketsiz şekilde durduğunu gördüm. Daha sonra112 ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ama sürücü hayatını kaybetmişti" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaptıkları araştırmada kaz aşırasında çarpma etkisiyle kopan bir dorse parçasını delil olarak aldılar. Aydın Bölge Trafik ekiplerine de bilgi veren polis ekipleri olaydan sonra kaçmış olabileceği tahmin edilen tırın bulunması için çalışma başlattı. Kaza sırasında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks cipin parçalarının ise her yere dağıldığı görüldü. Kazada hurdaya dönen lüks araç otoparka çekilirken kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Özkaya ise Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA