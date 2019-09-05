05.09.2019 18:59

Nazilli'de kurtuluş günü törenle kutlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye'nin çelenklerinin konulmasıyla başladı. Ardından tören şiirlerin okunması, halk oyunları ekipleri ve mehteran takımının gösterileri ile devam etti. Törende konuşan İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'nin düşman işgalinden 5 Eylül 1922'de kurtarıldığını belirtip, "Allah bir daha bize böyle işgal göstermesin. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. 97 yıl önce çekilen bu zor günlerden el ve gönül birliğiyle herkes omuz omuza vererek kurtulmuştur. Bugün ülkemizde yaşanan sıkıntılardan da burhanlardan da bu şekilde kurtulacaktır. Bu topraklar tarihte Türk'tü, bugün de Türk, ilelebet de Türk kalacaktır" dedi.

Nazilli'nin Kurtuluş Savaşında çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da "Kurtuluş Savaşı'nda milletimiz, bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Bu büyük mücadelede Nazilli halkı da üzerine düşeni yapmıştır. Rabbim bu memlekete bir daha Kurtuluş Savaşı yaptırmasın. Türk milleti var olduğu günden bu yana vatanını ve milletini sevmeyi, bağımsız yaşamayı ve bağımsızlığını canı pahasına korumayı ilke edinmiş bir millettir" diye konuştu. Tören, konuşmaların ardından, araçların oluşturduğu konvoyla yapılan geçit töreniyle sona erdi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharif Gaziler Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki tören sonrası protokol üyeleri Eğriboyun Mezarlığı'na geçip, Kurtuluş Savaşı kahramanları Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi ile Nazillili Şehitler'in mezarlarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA