Nazilli'de kurban bayramı öncesi sahte para operasyonu
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Nazilli'de kurban bayramı öncesi sahte para operasyonu

Nazilli'de kurban bayramı öncesi sahte para operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli KOM ve Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sahte para dolandırıcılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli KOM ve Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sahte para dolandırıcılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren Nazilli KOM ve Narkotik ekipleri, bir otel odasında 4 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ve sahte para ticareti yaptığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin bulunduğu otel odasına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden E.B. ve S.Ö. ekipleri fark ederek otelin çatısından kaçmaya çalıştı. Çatıda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli ve diğer şüpheliler Y.Ç. ve Ş.D.'nin de bulunduğu oda ile çatı katında yapılan aramalarda yüklü miktarda piyasaya sürülmek üzere sahte 50 TL'lik banknotlar ve fişeklenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan kontrollerde E.B.'nin geçtiğimiz ay üzerinde sahte para ile yakalandığı ve parada sahtecilik suçundan arandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Nazilli'de kurban bayramı öncesi sahte para operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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