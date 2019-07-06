Nazilli'de kuduz karantinası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı.

Kozdere Mahallesi'nde, bir buzağının ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Telef olan hayvandan alınan numune, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne götürüldü ve buzağının kuduz olduğu tespit edildi.

Alınan kararla karantinaya alınan mahalleye 6 ay süresince hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Kaynak: AA