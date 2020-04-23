Nazilli'de kontrolden çıkan araç baraj göletine uçtu: 1 ölü Nazilli'de kontrolden çıkan araç baraj göletine uçtu: 1 ölü Araçtaki bir kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu Aydın'ın Nazilli ilçesinde baraj göletine uçan otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanları ile kurtulurken, baraj sularında kaybolan diğer kişi uzun uğraşların ardından 5 saat sonra...

Nazilli'de kontrolden çıkan araç baraj göletine uçtu: 1 ölü

Araçtaki bir kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde baraj göletine uçan otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanları ile kurtulurken, baraj sularında kaybolan diğer kişi uzun uğraşların ardından 5 saat sonra polis dalgıç ekibinin çabaları ile ölü olarak sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil saat 20.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi İsabeyli Baraj Göleti'ne uçtu. Otomobilden kendi imkanları ile kurtulan Mustafa A., karayoluna çıktı ancak yardım isteyecek kimse bulamayınca yaklaşık bir kilometre koşarak Yeşildere Mahallesine ulaştı. Burada evlerden birinin kapısını çalarak yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baraj sularında kaybolan diğer kişi ise bölgeye gelen, İtfaiye ve Jandarma ekipleri tarafından gölde kaybolan Yüksel Baykan için arama çalışması başlatıldı. Bellerine bağlanan iple suya giren itfaiye ekipleri gölette kaybolan kişiye ulaşamadı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipleri de bölgeye sevk edildi. Muğla ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından suda kaybolan Yüksel Baykan ölü olarak sudan çıkarıldı. Baykan'ın cesedi yakınlarının kimlik tespiti ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Girmesi yasak olan gölet kenarında park ettikleri 09 ACP 986 plakalı otomobil içerisinde akşam saatlerinde Mustafa A. ile birlikte alkol aldıktan sonra Nazilli'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları sırada arabanın gölete uçtuğu belirlendi. Mustafa A.'nın ilk ifadesinde Yüksel Baykan'ın otomobilin yönü göle doğru park halinde iken geri vites yerine birinci vitese takması sonucu göle uçtuklarını ifade ettiği öğrenildi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobil içerisinden çok sayıda alkol şişesi çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da arama çalışmalarına katıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Acı bir olay yaşadıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Ayı arifesinde böylesine elim bir olayla karşı karşıya olmaktan dolayı çok üzgünüz. Jandarmamız, emniyetimiz, büyükşehir belediyemizin itfaiyesi, değerli ekiplerimiz ve bütün arkadaşlarımızla birlikte boğulan gencimizi sudan çıkardık. Hayatta kalan arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Vefat eden arkadaşımıza Allahtan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığımı iletiyorum. Nazilli'de inşallah böyle elim kazalar, üzücü olaylar yaşanmaz diyorum."

Kaynak: İHA