Nazilli'de kısa süreli fırtına etkili oldu
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Nazilli'de kısa süreli fırtına etkili oldu

Nazilli'de kısa süreli fırtına etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili fırtına, çatı uçurdu, ağaçları devirirken sonrasında sağanak yağış etkili oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili fırtına, çatı uçurdu, ağaçları devirirken sonrasında sağanak yağış etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre Nazilli'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, bazı ağaçların ise yerinden söküldüğü görüldü. Belediye ekipleri kısa süreli fırtına sonrası zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. - AYDIN

Nazilli'de kısa süreli fırtına etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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