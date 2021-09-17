Nazilli'de Kar'ın güveni tam - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de Kar'ın güveni tam

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli'de Kar'ın güveni tam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, pazar günü Amed Sportif'le oynanacak deplasman maçı öncesi takımına güveniyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, pazar günü Amed Sportif'le oynanacak deplasman maçı öncesi takımına güveniyor.

Amed Sportif karşılaşmasının zor bir maç olacağını dile getiren Kadir Kar, "Her iki takım da sahada kazanmak için mücadele edecekler. Biz gerekli önlemlerimizi alacağız. İnşallah bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada tüm oyuncularımız, özellikle defans ve golcülerimiz görevlerini en iyi şekilde yaparlar. İnşallah hedefimize ulaşarak Nazilli'ye döneriz. Biz zirveden uzaklaşmak istemiyoruz. Tam aksine liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Oyuncularımızın morallerinin yüksek olması da beni sevindiriyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

 A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Muslera Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nazilli'de Kar'ın güveni tam - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:36:07. #1.11#