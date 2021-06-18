Nazilli'de Kar'dan destek çağrısı
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Nazilli'de Kar'dan destek çağrısı

Nazilli'de Kar'dan destek çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

YENİ sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros'la yolların ayrılması sonrası göreve getirilen teknik direktör Kadir Kar, takımın şampiyonluk stantını ziyaret etti.

YENİ sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros'la yolların ayrılması sonrası göreve getirilen teknik direktör Kadir Kar, takımın şampiyonluk stantını ziyaret etti. Nazilli Belediye Meydanı'nda açılan stanta giden Kar, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk tişörtünü satın aldı.

Bu tür organizasyonlarla Nazilli Belediyespor'a şehrin destek vermesinin çok önemli olduğunu kaydeden Kadir Kar, "Hatıra olarak takıma destek amaçlı Nazilli Belediyespor'un şampiyonluk tişörtlerinden satın aldım. Taraftarlarımızın da takıma destekte bulunmasını istiyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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