Nazilli'de kamp başladı
17.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:09
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, ikinci yarı öncesi antrenmanların Nazilli etabını tamamladı.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, ikinci yarı öncesi antrenmanların Nazilli etabını tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, 5 gün sürecek devre arası kampı için Antalya'ya gitti. Antalya'dan 21 Ocak'ta dönecek Nazilli, ikinci yarının ilk haftasında zirveyi paylaştığı Fethiyespor'u 28 Ocak'ta liderlik maçında ağırlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK