Nazilli'de kahvehaneye kumar baskını
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Nazilli'de kahvehaneye kumar baskını

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi.

Nazilli'de kahvehaneye kumar baskını
03.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:01
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi. Kahvehane sahibine de koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası verildi. 

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki kahvehaneye, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.

Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kahvehanede, çok sayıda pul ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi. Kahvehane sahibi K.O. hakkında ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

K.O.'ya ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 lira ceza kesildi.


- Aydın

Kaynak: DHA

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