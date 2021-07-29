Nazilli'de kaçakçılık operasyonu
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Nazilli'de kaçakçılık operasyonu

Nazilli'de kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde durumundan şüphelenen bir şahsın çantasından çok sayıda insan sağlığını tehdit eden hap ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde durumundan şüphelenen bir şahsın çantasından çok sayıda insan sağlığını tehdit eden hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri N.A isimli şahsı durdurup üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada kaçak ve insan sağlığı tehdit eden 1169 adet hap, 11 adet muhtelif ürün olmak üzere toplam 1180 adet cinsel kullanım amaçlı ürün ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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