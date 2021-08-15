Nazilli'de Kaçakçılık ekipleri göz açtırmıyor
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Nazilli'de Kaçakçılık ekipleri göz açtırmıyor

Nazilli'de Kaçakçılık ekipleri göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son dönemde yaptığı operasyonlara bir yenisini ekledi.

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son dönemde yaptığı operasyonlara bir yenisini ekledi. Yasadışı hiçbir eyleme fırsat vermeyen polis ekipleri 3 ayrı ikamete eş zamanlı baskın yaptı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kom Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı ve insan sağlığı için tehdit oluşturan kaçak içki ve tütün mamullerine yönelik Nazilli ve Kuyucak'ta 3 ayrı adreste arama gerçekleştirdi. H. T. isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda; 50 litre etil alkol, 25 litre kurma viski ile 32 adet içki yapımında kullanılan likit aroma ele geçirildi.

Ayrıca H.C, O.M ve F.A isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramada 120 bin adet makaron 5 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Şahıslarla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Nazilli'de Kaçakçılık ekipleri göz açtırmıyor
Nazilli'de Kaçakçılık ekipleri göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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