Nazilli'de kaçak telefon operasyonu
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Nazilli'de kaçak telefon operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 41 adet kaçak telefon ve 190 adet kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Nazilli'de kaçak telefon operasyonu
08.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:46

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 41 adet kaçak telefon ve 190 adet kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde, Nazilli' ye gümrük kaçağı eşya getirildiği bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. C. G. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada değişik marka ve modellerde toplamda 41 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 190 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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