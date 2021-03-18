Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu

18.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:22
Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 393 bin adet makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 393 bin adet makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son zamanlarda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerince değişik adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 393 bin adet kaçak makaron ile içi tütün doldurulan 19 bin 900 adet satışa hazır sigara haline getirilmiş makaron, 40 litre etil alkol, çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yapılan operasyonda çalışmalarla ilgili 9 şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. - AYDIN

Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu
Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu
Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Pervin Buldan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:28:51. #1.16#
title