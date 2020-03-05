Nazilli'de inşaat iskelesi devrildi, 1 işçi yaralandı
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Nazilli'de inşaat iskelesi devrildi, 1 işçi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanında çalışan işçi, iskelenin devrilmesi sonucu yaralandı.

05.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:18
Nazilli'de inşaat iskelesi devrildi, 1 işçi yaralandı

'ın ilçesindeki bir inşaat alanında çalışan , iskelenin devrilmesi sonucu yaralandı.


Kaza, Nazilli Yeni Mahallede bulunan bir inşaatta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Alınan Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet G. isimli çalıştığı sırada üzerinde bulunduğu iskelenin devrilmesi sonucu 4 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin olayı vermesi üzerine inşaat alanına polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiyi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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