Nazilli'de imzalar sürüyor
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Nazilli'de imzalar sürüyor

Nazilli'de imzalar sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig'in yeni ekibi Nazilli Belediyespor, iç transferde Kaan Akman'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com 2'nci Lig'in yeni ekibi Nazilli Belediyespor, iç transferde Kaan Akman'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Göztepe'de başlayıp geçen sezon Nazilli'de profesyonel olarak ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan futbolcu için düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Recep Sakarya ve Erkan Abbasoğlu katıldı.Şampiyonluğun kendisi için çok özel bir durum olduğunu belirten Kaan, "Profesyonel futbol hayatımın ilk yılında siyah-beyazlı renkler altında yaşamış olduğum şampiyonluk benim için çok özeldi. Bana inanan, güvenen başta yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli hocam Mesut Toros olmak üzere herkese teşekkür ederim. Nazilli forması ile daha çok yapacak işlerim var" dedi.


- Nazilli
Nazilli'de imzalar sürüyor
Nazilli'de imzalar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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